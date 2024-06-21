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Ekonomi Bu iki ilde yaşayanlar dikkat! Petrol için arazilere el konulmasına karar verildi
Ekonomi

Bu iki ilde yaşayanlar dikkat! Petrol için arazilere el konulmasına karar verildi

Yeniakit Publisher
2024-06-21 11:40:00 -
Bu iki ilde yaşayanlar dikkat! Petrol için arazilere el konulmasına karar verildi

Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin acele olarak kamulaştırılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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