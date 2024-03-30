Bu iki fotoğraf aynı gün çekildi!

24 Ocak 2020 Cuma günü, saat 20.55'te, merkez üssü Elazığ, Sivrice 6.8 büyüklüğünde, yıkıcı bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında 37’si Elazığ’da, 4’ü Malatya’da olmak üzere toplam 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye deprem sonrası yasa boğuldu, devlet yetkilileri bölgede adeta seferberlik ilan etti. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bölgede arama kurtarma faaliyetlerini koordine etti, yıkıma uğrayan şehirleri yeniden inşa etmek için yol haritası belirledi.

İmamoğlu tatile çıktı

Türkiye depremin ve can kayıplarının yasını tutarken, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu milletin aklıyla alay edercesine, depremden zarar görenlerle ve yas tutan milyonlarla dalga geçercesine kayak tatiline gidip utanmadan fotoğraf paylaştı.

Büyük tepki çeken İmamoğlu, “Sosyal medyada yaratılan kirliliğe boyun mu eğeceğim? Ben buna asla boyun eğmem. İyi niyetli eleştiriler olabilir, onlara saygı duyuyorum, doğru olmadığını anlatıyorum. Ama kirli bir şekilde bu süreci kullananlara da İmamoğlu boyun eğecek değil” diyerek adeta kendisini eleştiren vatandaşlara meydan okumuştu.

O fotoğraflar gündem oldu

Elazığ depreminin ardından aynı gün çekilen iki farklı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fotoğraflardan ilkinde Murat Kurum deprem bölgesinde çalışırken görünüyor.

İkincisi ise İmamoğlu’nun kayak tatilinde çektirdiği ve kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf…