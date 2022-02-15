Bu ifşa olay! Marketlerin "etiket kardeşliği" deşifre oldu

TGRT'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, zincir marketlerin KDV indirimi oyununu ifşa etti. Ekrem Açıkel, "İsim vereceğiz Allah'ın bildiğini kuldan sakınmayacağız utanmıyor musunuz" diyerek rakamları verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV indirimini açıklayınca marketlerin hemen harekete geçip yağ ve yumurta fiyatlarına anında kallavi bir zam yaptıklarını belirten Açıkel, canlı yayında tüm rakamları verdi. KDV indirim kararının duyurulduğu 11 Şubat'ta tüm marketlerin etiket değiştirip fiyatlarını artırdığını, KDV indiriminin yürürlüğe girdiği 14 Şubat tarihinde ise bu zam üzerinden indirim yapıp, kârlarına kâr kattığını ifade eden Açıkel, sosyal medyada gündeme oturan market ifşası videosunda 'Siz akıllanmazsınız' diyerek şunları söyledi:

"Olmadı, ayıptır, yazıktır günahtır. Akıllanır mısınız bilmem! Kurdunuz etiket kardeşliğini. Hepiniz aynı etikettesiniz, aynı rakama satıyorsunuz. Bir de ceza yediniz ama sizin uslanmaya hiç niyetiniz yok. Dedektif gibi çalıştık hepsini kaydettik. Bu marketlere güç mü yetmiyor."