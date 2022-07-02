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Spor Bu iddialar doğruysa, Türk futbol tarihine geçecek!
Spor

Bu iddialar doğruysa, Türk futbol tarihine geçecek!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Arsenal, Liverpool ve Fransa'dan Lyon'un transfer tekliflerinde bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:22:00 -
Bu iddialar doğruysa, Türk futbol tarihine geçecek!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Arsenal, Liverpool ve Fransa'dan Lyon'un transfer tekliflerinde bulunduğu iddia edildi.

Arda Güler, İsmail Kartal yönetiminde A takımla çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dünyanın dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşındaki yıldızın peşini Avrupa kulüpleri bırakmıyor. Fenerbahçe'nin çok şey beklediği genç yıldıza Arsenal, Liverpool ve Fransa'dan Lyon'un transfer tekliflerinde bulunduğu iddia edildi.

Geçen sezon pek çok takımın yakın takibinde olan Arda Güler'in yeteneğine ve performansına dikkat çekilen haberde, oyuncunun transfer maliyetinin 25 milyon sterlini bulacağı iddia edildi.

İngiliz basınında çıkar haberlerde, Mesut Özil'in veliahdı olarak gösterilen Arda Güler'i başta Arsenal ve Liverpool olmak üzere, İngiliz ekiplerinin takibe aldığı hatırlatıldı.

RAKAMLARI GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Fransa basını da, Arda Güler hakkında bir başka transfer iddiasının Ligue 1 ekiplerinden geldiğini duyurdu. Olimpique Lyon'un genç futbolcu için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı iddia edildi.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Geçen sezon Süper Lig 'de 12 maçta toplam 284 dakika forma giyen Arda 3 gol ve 3 asistle oynadı. Daha çok Fenerbahçe'nin genç takımında görev yapan 17 yaşındaki yıldız, burada çok daha başarılı bir performans ortaya koydu.

Arda Güler, U19 takımında çıktığı 27 maçta 11 gol ve 10 asistle göz kamaştırıcı bir grafik çizdi. Sezonun son bölümünde sakatlanan Arda Güler'in yeni sezonda da en çok konuşulan isimlerden biri olması bekleniyor.

 

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