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Spor Bu iddia ortalığı fena karıştıracak!
Spor

Bu iddia ortalığı fena karıştıracak!

Trabzonspor ile kontrat yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamamasının ardında yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 12:54:00 -
Bu iddia ortalığı fena karıştıracak!

Trabzonspor ile kontrat yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamamasının ardında yollarını ayıran Anthony Nwakaeme'nin Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapacağı iddia edildi.

Trabzonspor, 4 yılldır formasını giyen ve bordo mavili formayla lig, kupa ve süper kupa şampiyonluğu yaşayan Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme ile sezon bitmeden kontrat yenileme görüşmelerine başlamıştı.

Ajansspor'un haberine göre; Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımda kalmasını istediği 33 yaşındaki yıldız ile uzun süren görüşmelerde ücret ve sözleşmesi süresinde ortak payda da mutabık kalınamayınca anlaşma sağlanamadı.

Ayrılığı sosyal medyadan açıkladı

Nwakaeme, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı. Tecrübeli yıldız açıklamasında, "Sevgili Trabzonspor taraftarları. Beni sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Bu yüzden ayrılan benmişim gibi görünecek. Onlar da benim piyasa değerimi etkilemeye çalışacaklar. Sadece sizi sevdiğimi bilin. Burada mutlulukla geçen 4 yıl içerisinde 1 şampiyonluk kupası, 1 süper kupa kazandık ve birlikte tarih yazdık. Her şey için çok teşekkürler. Hiçbir şeyi asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile görüşecek iddiası

Anthony Nwakaeme'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olurken flaş bir iddia geldi. Gana basınında yer alan habere göre Nijeryalı futbolcu, Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından rotasını İstanbul'a çevirdi. Haberde, Nwakaeme'nin Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapacağı ileri sürüldü.

Ali Koç "yaşlı, almam" demişti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, adı Fenerbahçe ile anılan Anthony Nwakaeme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nwakaeme'yi alamam, o da yaşlı. Bu sene maçların yüzde 30'unu kaçırdı. 13-14 maç kaçırdı yanlışım yoksa. Nwakaeme, Allah'ı var, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra parasını hak etti." ifadelerini kullanmıştı.

145 maçta 47 gol, 40 asist

Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, bordo mavili formayla 47 gol, 40 asist yapmayı başarmıştı. Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

 


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