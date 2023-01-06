Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür
Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önce HDP’nin kapatılması durumunda vekillerin DEVA Partisi'nden 2023 seçimlerine katılacağı ileri sürüldü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son zamanlarda yaptığı HDP yanlısı çıkışlarla siyaset kulislerini karıştırdı.
Ali Babacan önce "Anadilde eğitim" diyerek Kürt seçmene göz kırptı. Babacan'ın bu söylemlerini Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar'ın açıklamaları takip etti. Oktar, "Anayasadan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz" diyerek HDP'ye açıkca destek verdiklerini gözler önüne sermişlerdi.
HDP'li vekiller DEVA'dan seçime mi girecek?
Ali Babacan'ın son zamanlarda değişen bu söyleminin "HDP'nin kapatılma durumuyla" ilgili olduğu iddia edildi.
Anayasa Mahkemesi kararıyla HDP'nin Hazina yardımının kesilmesi ve hesaplarına bloke konulması kararı çıkmıştı. HDP'nin kapatılması halinde yeni parti kurulması için süre kalmayacağı ve HDP'li vekillerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddialar arasında yer aldı.