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Siyaset Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür
Siyaset

Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür

Gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminden önce HDP’nin kapatılması durumunda vekillerin DEVA Partisi'nden 2023 seçimlerine katılacağı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:41:00 -
Bu iddia doğruysa Ali Babacan biter! Millet, gördüğü yerde yüzüne tükürür

 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son zamanlarda yaptığı HDP yanlısı çıkışlarla siyaset kulislerini karıştırdı.

Ali Babacan önce "Anadilde eğitim" diyerek Kürt seçmene göz kırptı. Babacan'ın bu söylemlerini Genel Başkan Yardımcısı Sanem Oktar'ın açıklamaları takip etti. Oktar,  "Anayasadan 'Türk' tanımını kaldırmak istiyoruz" diyerek HDP'ye açıkca destek verdiklerini gözler önüne sermişlerdi. 

HDP'li vekiller DEVA'dan seçime mi girecek?

Ali Babacan'ın son zamanlarda değişen bu söyleminin "HDP'nin kapatılma durumuyla" ilgili olduğu iddia edildi. 

Anayasa Mahkemesi kararıyla HDP'nin Hazina yardımının kesilmesi ve hesaplarına bloke konulması kararı çıkmıştı. HDP'nin kapatılması halinde yeni parti kurulması için süre kalmayacağı ve HDP'li vekillerin DEVA Partisi listelerinden seçime gireceği iddialar arasında yer aldı. 

 

 

 

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Yorumlar

Bayburtsevdalısı

Zaten bitmiştir milletin gözünde

Barış

Kimin sayesinde hangi makama getirildiyse zamanında ve ona ihanet eden milletede ihanet eder
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