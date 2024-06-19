Bu hazine tarihin en büyüğü!

Milyarlarca dolar değerindeki hazine 300 yıl önce batan İspanyol gemisinin içerisinde bulundu. İçinde tespit edilen 200 ton altın, zümrüt, gümüş ve dahası duyanların dudaklarını uçuklattı. Amerika'dan Avrupa'ya taşınan hazine değeri 18 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

18 milyar dolar değerindeki hazine tarihin en büyüğü olduğu düşünülüyor. 300 yıl önce batan ve içinde adeta hazine barındıran gemiden çıkan altın, gümüş ve zümrütler dikkat çekti. İşte detaylar...

BU HAZİNE TARİHİN EN BÜYÜĞÜ!

Kolombiya hükümeti, 300 yıl önce batan ve tarihin en büyük hazinesinin saklı olduğu geminin enkazına keşif gezisi düzenlemek için ilk adımı attı. İspanya donanmasına ait San Jose gemisi 1708 yılında battığında 200 tona yakın altın, gümüş ve zümrüt taşıyordu. Gemideki toplam hazinenin 18 milyar dolar değerinde olduğu düşünülüyor.

GEMİ 300 YIL ÖNCE BATTI

Kolombiya, 300 yıldan fazla bir süre önce Karayipler'de batan ve milyarlarca dolar değerinde eser içerdiğine inanılan bir İspanyol savaş gemisini keşfetmek için su altı keşif gezisinin ilk aşamasını başlattı.

Kolombiya hükümeti tarafından 2015 yılında liman kenti Cartegena açıklarındaki sularda keşfedilen San Jose'ye "batıkların kutsal kasesi" adı veriliyor.

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GERİYE ALTIN, GÜMÜŞ, ZÜMRÜT...

İspanyol filosunun amiral gemisi ve en büyük kalyonu olan 62 silahlı, üç direkli geminin, Peru'nun Potosi madenlerinden altın, gümüş, zümrüt ve diğer değerli malları taşıdığına inanılıyor.

HAZİNE AVRUPA'YA TAŞINIYORDU

Tam 300 yıl önce Karayip Denizi'nde İspanyol gemileri ile İngiliz gemileri karşı karşıya geldi.

İki tarafın donanması arasındaki çatışmada İspanya'ya ait San Jose isimli gemi 600 kişilik mürettebatı ve değerli hazielerle birlikte battı.

Tarihin en büyük batığı olan bu gemide yaklaşık 18 milyar dolarlık değerli maden bulunuyor.

Gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (ICANH), keşif gezisinin ilk aşamasının "müdahaleci olmayan" uzaktan sensörler kullanarak gemiyi fotoğraflamaya odaklanacağını belirtti.

HAZİNE KURTARILABİLİR

Açıklamaya göre ilk keşif gezisi sonraki keşiflerin yolunu açabilir ve gemi enkazındaki arkeolojik materyallerin kurtarılmasını sağlayabilir.

Kaydedilen görüntüler daha sonra deniz yatağındaki arkeolojik keşiflerin bir envanterini oluşturmak için kullanılacak.

Kolombiya Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, ayrıca keşif alanını "bilimsel ve arkeolojik değerini korumak" amacıyla ulusal "korunan arkeolojik alan" ilan etti.

Araştırmacılar akustik konumlandırma teknolojilerine sahip bir su altı gemisinin yanı sıra, alanın derinliğine inebilen çeşitli sensör ve araçlara sahip uzaktan kumandalı bir araç kullanmayı planlıyor.



HUKUK MÜCADELESİ ATEŞLENDİ

San José gemisinin keşfi, geminin kültürel ve tarihi eserlerden oluşan hazinesi ve bunların 18. yüzyılın başlarında Avrupa'nın ekonomik, sosyal ve politik iklimi hakkında sağlayabileceği ipuçları nedeniyle Kolombiya için önemliydi. Ama bu keşif aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir hukuk mücadelesini de ateşledi.

Kolombiya, San José'yi ilk kez 2015 yılında uluslararası bilim insanlarının yardımıyla keşfettiğini iddia ediyor.

Ancak iddiaları, Sea Search-Armada (SSA) adlı ABD merkezli bir deniz kurtarma şirketi tarafından reddedildi ve şirket, 1980'lerin başında gemi enkazını keşfedenlerin kendileri olduğunu iddia etti.

SSA, Kolombiya hükümetine karşı hukuki bir mücadele başlattı ve yaklaşık 10 milyar dolar (gemi enkazındaki dhazinenin tahmini değerinin yarısı) hakkına sahip olduğunu iddia etti.

Kolombiya hükümeti SSA'nın iddialarına karşı çıkıyor.