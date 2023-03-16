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Sağlık Bu hatayı yapmaktan vazgeçin! Her yıl 10 milyon kişi bu hastalıktan ölüyor
Sağlık

Bu hatayı yapmaktan vazgeçin! Her yıl 10 milyon kişi bu hastalıktan ölüyor

Aşırı tuz tüketimi hayatı ciddi anlamda tehdit ediyor. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, her yıl 10 milyon 400 bin insanın aşırı tuz ve hipertansiyona bağlı hayatını kaybettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 21:41:00 -
Bu hatayı yapmaktan vazgeçin! Her yıl 10 milyon kişi bu hastalıktan ölüyor

Edirne'de '14-20 Mart tarihleri arasında kutlanan 'Dünya Tuza Dikkat Haftası' dolayısıyla Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehirde faaliyet gösteren işletmelere ve sağlık personellerine yönelik program düzenlendi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen etkinlikte İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Yıldırım ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşırı tuz kullanımının oluşturacağı sağlık sorunları hakkında bilgi verdi.

"Sessiz seri katil"

Programda konuşmacı olarak yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, felç geçiren her 4 insandan 3'ünün aşırı tuz tüketiminden hayatını kaybettiğini ifade ederek, tuzun sessiz bir seri katil olduğunu söyledi. Üstündağ, aşırı tuz tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getireceğine dikkat çekti.

"Yemekten sonra hemen uykunuz geliyorsa dikkat"

Her bireyin genetik ve biyolojik özelliklerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Üstündağ, kalabalığa, sese tahammül edemeyen ve akşam yemeğinden sonra hemen uykusu gelenlere mutlaka kan basıncını ölçtürmeleri önerisinde bulundu.

Tuzu kısmanın pek çok ilacı kullanmaktan daha etkili bir kan basıncı düşüşü sağlayacağının altını çizen Prof. Dr. Üstündağ, grafiğe bakıldığında 50-60 yaş arası bireylerin yarısından fazlasının hipertansiyon olduğunu ve yaş ilerledikçe hastalığa yakalanma oranının daha fazla olacağına değindi. İnsanların tuzu ve hipertansiyonu tanımadığını aktaran Prof. Dr. Üstündağ, kan basıncının kontrol altına alınabildiği hasta oranının yüzde 28 olduğuna vurgu yaptı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük tuz tüketimi için 5 gram ve altında bir önerisi olduğunu ve bu 5 gramın tepeleme bir çay kaşığına denk geldiğini aktardı.
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Toplantının ardından katılımcılara, hipertansiyon ve aşırı tuz tüketimine bağlı oluşan hastalıklara ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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