Bu hataya sakın düşmeyin! Doğalgaz faturaları neden yüksek geliyor?

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, doğalgaz kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları yeniakit.com.tr'ye anlattı. "Peteklerin ısınmamasındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de peteklerin havasının alınmamış olmasıdır." diyen Kamçı, "Kombi, tesisattaki hava birikimlerinden dolayı devirdaim işlemini gerçekleştiremez. Havanın olduğu yerde devirdaim olmayınca da petek ısınmaz." ifadelerini kullandı.

Peteğin havası nasıl alınır?

Peteklerden havanın alınabilmesi için purjör anahtarı ya da tornavida kullanılması gerektiğini belirten Mürsel Kamçı, " 'Petek havası alırken kombimizi kapamamız gerekir mi?' şeklinde sorular alıyoruz. Kombinin içinde su yoksa havası alınamayacağından dolayı kombinin barı 1,5 ile 2 aralığında ayarlı olmalıdır. Hava alma işlemi yapılırken kombinin açık ya da kapalı olması önemli değildir ancak basınç önemlidir." dedi.

Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:

"Peteğin purjör musluğunu saat yönünün tersine gevşetmemiz gerekiyor. Açtığımız yerden su gelene kadar hava alma işlemine devam etmeliyiz. Su geldikten sonra gevşettiğimiz musluğu tekrar sıkarak hava alma işlemini tamamlamış oluyoruz. Bu arada yapacağımız bu işlem tüm petekler için geçerlidir. Eğer peteklerimizin havasını almazsak hem yeterince ısınamayız hem de kombi fazla çalışacağından dolayı faturanın normalden daha yüksek gelmesine sebep olur."