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Sağlık Bu hastalıkta ölüm oranı yüksek
Sağlık

Bu hastalıkta ölüm oranı yüksek

Yeniakit Publisher
2023-11-13 19:02:00 -
Bu hastalıkta ölüm oranı yüksek

Uzman isim, zatürre hastalığında ölüm oranının yüksek olduğunu belirtti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan Bütün, antibiyotik kullanımının artmasına rağmen toplumda gelişen pnömonilerin (zatürre) hâlâ yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunu söyledi.

Sağlıkta sıkça karşılaşılan bir sorun olan zatürrenin, akciğerin iltihaplanması olarak bilinen pnömoninin tıbbi adı olduğunu belirten Uzm. Dr. Saliha Ercan Bütün, "Genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalıklara sahip kişilerde daha sık görülmektedir. Zatürre, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir” dedi.

Zatürre hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan Bütün, hastalığın hastane başvurularının, tedavi giderlerinin ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu olduğunu ifade etti.

"Yüksek ölüm oranına sahip bir hastalık"

Antibiyotik kullanımı artmasına rağmen, toplumda gelişen pnömonilerinin hâlâ yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ercan, “Türkiye'de zatürre, hane halkı araştırmalarına göre yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer almıştır. Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir. Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir” diye konuştu.

Korunma ve aşılar

Altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, aşılar ve sigara kontrolü önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ercan, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir" şeklinde konuştu.
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Dikkat edilmesi gerekenler

Uzm. Dr. Ercan, dikkat edilmesi gerekenler hakkında şunları söyledi:

"Zatürre benzeri belirtiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir. Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sağlığımız için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır."

İşte, zatürre belirtileri!
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