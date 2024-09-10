  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ'dan skandal açıklamalar! Bakan dövmek için İçişleri'ni basmaya giden adam neyi gizliyor?

Mou’nun kader haftası… Harekete geçtiler: Heyecanlı maçlar sonrası bakalım neler olacak?

Siz de yorumlarda sorun Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikte son yedi yıl kuralı nasıl işliyor?

Can Ataklı'nın 3 yıl hapsi istendi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati için dehşete düşürecek çıkış: İki ülke ajanları harekete geçti

Kur’an kurslarını hedef aldılar! Minik Narin üzerinden dezenformasyon alçaklığı

Ümit Özdağ'ın provokasyonu yalan çıktı! DDM gerçekleri açıkladı

Neden başsağlığı dilemedi?

Necmettin Batırel çılgına döndü: Çözün olayı artık! Millet bıktı bu yalan ifadeleri okumaktan

Kaçak villa için karar verildi! Bakanlık yazı gönderdi!
Spor Bu hamle ses getirecek! Acun Ilıcalı bombayı patlattı
Spor

Bu hamle ses getirecek! Acun Ilıcalı bombayı patlattı

Yeniakit Publisher
2024-09-10 15:34:00 -
Bu hamle ses getirecek! Acun Ilıcalı bombayı patlattı

Hull City son olarak Brighton forması giyen Steven Alzate'yi transfer ederek kadroyu güçlendirdi.

İngiltere Championship’te sezona kabus gibi bir başlangıç yapan Hull City’de başkan Acun Ilıcalı transferde bombayı patlattı.

STEVEN ALZATE HULL CITY'DE

Turuncu-siyahlılar Brighton’dan ayrılması sonrası bonservisi elinde olan Steven Alzate’nin transfer edildiğini duyurdu. Kolombiyalı yıldız orta saha 2+1 yıllık imzayı attı.

DEDİĞİNİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan Acun Ilıcalı Hull City ile ilgili gelen transfer soruları üzerine "Yakın zamanda orta saha transferini açıklayacağız" sözlerini sarf etmişti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Standart Liege’de 25 maça çıkan Steven Alzate 2 gol 4 asist kaydetti.

Acun ne dese kabul etmedi! O isim gitmemek için direniyor
Acun ne dese kabul etmedi! O isim gitmemek için direniyor

Spor

Acun ne dese kabul etmedi! O isim gitmemek için direniyor

Orayı hedef olarak göstermişti: Sonra sildi: Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi
Orayı hedef olarak göstermişti: Sonra sildi: Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi

Spor

Orayı hedef olarak göstermişti: Sonra sildi: Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı'nın yasağını deldi

Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…
Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…

Spor

Acun Ilıcalı'nın tek rakibi ortaya çıktı: Öyle açıklamalar yapmış ki, yer yerinden oynayacak cinsten…

Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi
Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi

Spor

Serhat Akın çıldırdı! Acun Ilıcalı'ya bakın ne dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23