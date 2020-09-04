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Ekonomi Bu hafta yatırım araçları performansı
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçları performansı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:34:30 -
Bu hafta yatırım araçları performansı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,29 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,11, dolar/TL yüzde 1,57, avro/TL yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.064,42, en yüksek 1.102,38 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,29 azalarak 1.086,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazanımla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yatay seyretti.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, avro da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,52 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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