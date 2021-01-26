Aralık 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020'de açıklandı. İlk vakanın ardından pek çok tedbir alındı. Vakalardaki düşüşle 11 Mayıs, 1 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde normalleşme adımları atıldı. Ancak vakalar yeniden artmaya başlayınca 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde yeni kısıtlama kararları alındı. 81 ilde hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararları uygulanıyor. Peki, sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasakları kaldırılıyor mu?

Ülkemizde vaka, ağır hasta sayılarında düşüş yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kararların revize edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Hafta içi akşam 21.00’de başlayan yasak ertesi sabah 05.00’te sona eriyor. Cuma akşamları 21.00’de başlayan yasaklar ise Pazartesi 05.00’te bitiyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinin değişmesi ya da tamamen kalkması kabine toplantısına alınacak kararlara bağlı.

11 Ocak Pazartesi günü yapılan son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakalar azaldıkça kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılabileceğinin sinyallerini vermişti.

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil.