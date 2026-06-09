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Gündem AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağışlar geliyor
Gündem

AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağışlar geliyor

Yeniakit Publisher
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AKOM tarih verdi: İstanbul’a sağanak yağışlar geliyor

İstanbul’da bir haftadır bastıran sıcak ve güneşli hava hafta sonuna kadar devam edecek. Ancak hafta sonu gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Uzmanlar ise hafta sonu için plan yapanları ani hava değişimlerine karşı uyardı.

İstanbul’da sıcak ve güneşli havalara kısa bir mola geliyor. Hafta sonuna doğru yağışlı sistemin kenti etkisi altına alması bekleniyor. İstanbul için hazırlanan AKOM raporuna göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları dalgalı bir seyir izleyecek.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri kentte az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Bu süreçte sıcaklıkların 27°C ile 29°C arasında değişmesi öngörülürken, poyraz yönünden esecek rüzgârın zaman zaman kuvvetli hissedileceği belirtiliyor. Kuzeyli rüzgârların, gündüz aşırı ısınmayı bir miktar sınırlarken gece ve sabah saatlerinde serinlik sağlayacağı ifade ediliyor.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Hafta sonundan itibaren ise hava koşullarında belirgin bir değişim bekleniyor. Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı, sıcaklıkların 23°C seviyelerine kadar düşeceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise aralıklı yağışlarla birlikte parçalı bulutlu bir hava öne çıkacak.

Yeni haftanın başlangıcında da yağışlı sistemin etkisini sürdürebileceği, pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanakların görülebileceği bildiriliyor. Yetkililer, özellikle hafta sonu planı yapan vatandaşların ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor

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