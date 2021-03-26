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Yaşam Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı 27 28 Mart
Yaşam

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı 27 28 Mart

Hafta sonu yasakları hangi illerde? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta sonu hangi illerde yasakların uygulanacağını merak ediyor. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:38:00 -
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı 27 28 Mart

Hafta sonu yasak var mı? Koronavirüs salgınında pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kısıtlamalar uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonu yaklaşırken hangi şehirlerde yasakların uygulandığını araştırıyor. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple illere göre belirlenen risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı 27 28 Mart

Koronavirüs salgınında 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemine geçildi. Düşük ve orta riskli illerde haftanın 7 günü 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Söz konusu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta içi uygulanan 21.00-05.00 kısıtlamalarının yanı sıra hafta sonu yasağı da var. Cumartesileri 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Cumartesi 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi 05.00’te sona eriyor.

Ayrıca düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çok yüksek riskli illerde yeme içme mekanları yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti sunuyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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