Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı 27 28 Mart
Hafta sonu yasakları hangi illerde? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta sonu hangi illerde yasakların uygulanacağını merak ediyor. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olan iller
Hafta sonu yasak var mı? Koronavirüs salgınında pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kısıtlamalar uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonu yaklaşırken hangi şehirlerde yasakların uygulandığını araştırıyor. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple illere göre belirlenen risk durumuna göre kısıtlamalar uygulanıyor. Peki, hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasağı 27 28 Mart
Koronavirüs salgınında 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemine geçildi. Düşük ve orta riskli illerde haftanın 7 günü 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. Söz konusu illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı ise kaldırıldı.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta içi uygulanan 21.00-05.00 kısıtlamalarının yanı sıra hafta sonu yasağı da var. Cumartesileri 05.00-21.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanmıyor. Cumartesi 21.00’de başlayan yasak ise pazartesi 05.00’te sona eriyor.
Ayrıca düşük, orta ve yüksek riskli illerde yeme-içme mekanları 07.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çok yüksek riskli illerde yeme içme mekanları yalnızca paket servis ve gel-al hizmeti sunuyor.
Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller
Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon