11 Eylül Pazar günü ÖSYM tarafından hangi sınavların gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki, bu hafta sonu sınav var mı?

Bu hafta sonu sınav var mı? 11 Eylül Pazar ne sınavı var?

Hafta sonları genellikle önemli sınavlar gerçekleşiyor. Pek çok kişi pazar günü dışarı çıkmadan önce bir sınav yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. 11 Eylül Pazar günü Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak. Sınavın ilk oturumu ise 10 Eylül'de yapıldı. Söz konusu sınav Ankara’da uygulanıyor.

Eleme Sınavında başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenecektir. Yazılı sınav soruları, Yönetmeliğin 7.maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde; en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak 25 kişilik kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacak ve mülakata çağrılacaktır.