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Spor Bu hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Spor

Bu hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig 25.hafta maçları | Süper Lig'de 25.hafta heyecanı 11 Şubat Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maç programlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig cumartesi-pazar maç programı:

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:37:00 -
Bu hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig’de 25.hafta heyecanı 11 Şubat Cuma günü oynanacak Altaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Futbolseverler ise güncel puan durumunu, haftanın programını araştırmaya başladı.

Bu hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları

11 Şubat Cuma

20.00 Altay-Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor

13 Şubat Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

14 Şubat Pazartesi

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

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