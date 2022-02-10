Bu hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig 25.hafta maçları | Süper Lig'de 25.hafta heyecanı 11 Şubat Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler ise haftanın maç programlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig cumartesi-pazar maç programı:
Süper Lig’de 25.hafta heyecanı 11 Şubat Cuma günü oynanacak Altaş-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Futbolseverler ise güncel puan durumunu, haftanın programını araştırmaya başladı.
Bu hafta sonu hangi maçlar var? Süper Lig haftanın maçları
11 Şubat Cuma
20.00 Altay-Çaykur Rizespor
12 Şubat Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor
13 Şubat Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
14 Şubat Pazartesi
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş