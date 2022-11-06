Bu hafta nasıl olacak? 6-12 Kasım hava durumu güncel:
Yeni haftayla birlikte havaların soğuyup soğumayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Hangi iller için yağış uyarısı yapıldı?
Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bu sebeple vatandaşlar havaların ne zaman serinleyeceğini, yağışların ne zaman etkili olacağını araştırıyor.
Bu hafta nasıl olacak? 6-12 Kasım hava durumu güncel:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Haftalık Hava Tahmini (6 - 12 Kasım 2022) Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.