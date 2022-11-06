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Yaşam Bu hafta nasıl olacak? 6-12 Kasım hava durumu güncel:
Yaşam

Bu hafta nasıl olacak? 6-12 Kasım hava durumu güncel:

Yeni haftayla birlikte havaların soğuyup soğumayacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Hangi iller için yağış uyarısı yapıldı?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:54:00 -
Bu hafta nasıl olacak? 6-12 Kasım hava durumu güncel:

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Bu sebeple vatandaşlar havaların ne zaman serinleyeceğini, yağışların ne zaman etkili olacağını araştırıyor.

Bu hafta nasıl olacak? 6-12 Kasım hava durumu güncel:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Haftalık Hava Tahmini (6 - 12 Kasım 2022) Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

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