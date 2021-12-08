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Spor Bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper lig 16. hafta maçları
Spor

Bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper lig 16. hafta maçları

Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig’de 16.hafta Cuma akşamı oynanacak Altay-Hatay maçıyla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 16.hafta fikstürü

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:06:00 -
Bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper lig 16. hafta maçları

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 16.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper lig 16. hafta maçları

Süper Lig’de 16.hafta 10 Aralık Cuma akşamı başlayacak. İşte, haftanın maçları:

10 Aralık Cuma

20:00 Altay-Atakaş Hatayspor

11 Aralık Cumartesi

13:30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor

16:00 Medipol Başakşehir Fk-Kasımpaşa

16:00 Çaykur Rizespor-Göztepe

19:00 Fraport Tav Antalyaspor-Trabzonspor

12 Aralık Pazar

13:30 Adana Demirspor-Gzt Giresunspor

16:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19:00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor

13 Aralık Pazartesi

18:00 Demir Grup Sivasspor-     Galatasaray

20:30 Gaziantep Fk-Fenerbahçe

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