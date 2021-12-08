Bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper lig 16. hafta maçları
Süper Lig’de haftanın maçları | Süper Lig’de 16.hafta Cuma akşamı oynanacak Altay-Hatay maçıyla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 16.hafta fikstürü
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler 16.hafta maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Bu hafta maçları ne zaman saat kaçta? Süper lig 16. hafta maçları
Süper Lig’de 16.hafta 10 Aralık Cuma akşamı başlayacak. İşte, haftanın maçları:
10 Aralık Cuma
20:00 Altay-Atakaş Hatayspor
11 Aralık Cumartesi
13:30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
16:00 Medipol Başakşehir Fk-Kasımpaşa
16:00 Çaykur Rizespor-Göztepe
19:00 Fraport Tav Antalyaspor-Trabzonspor
12 Aralık Pazar
13:30 Adana Demirspor-Gzt Giresunspor
16:00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19:00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor
13 Aralık Pazartesi
18:00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray
20:30 Gaziantep Fk-Fenerbahçe