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Spor Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig 10. hafta maç programı
Spor

Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig 10. hafta maç programı

Süper Lig 10.hafta maçları | Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 10.haftası Beşiktaş-Galatasaray maçına sahne olacak. Futbolseverler şimdiden haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 16:46:00 -
Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig 10. hafta maç programı

Süper Lig’de 9 hafta geride kaldı. Sporseverler şimdiden 10.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün?

Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig 10. hafta maç programı

Süper Lig’de 10. Hafta heyecanı 22 Ekim Cuma akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak. İşte, haftanın programı:

22 Ekim Cuma

20.00 YENİ MALATYASPOR-ALTAY

23 Ekim Cumartesi

13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA

16.00 GAZİANTEP FK-GZT GİRESUNSPOR

16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR

19.00 GÖZTEPE-TRABZONSPOR

24 Ekim Pazar

13.30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR

16.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

16.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR

19.00 FENERBAHÇE-AYTEMİZ ALANYASPOR

25 Ekim Pazartesi

20.00 BEŞİKTAŞ-GALATASARAY 

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?
Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?

Spor

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman? Derbi hangi gün?

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?
Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda?

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