Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig 10. hafta maç programı
Süper Lig 10.hafta maçları | Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligin 10.haftası Beşiktaş-Galatasaray maçına sahne olacak. Futbolseverler şimdiden haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig’de 9 hafta geride kaldı. Sporseverler şimdiden 10.hafta maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Beşiktaş-Galatasaray derbisi hangi gün?
Bu hafta maçlar ne zaman saat kaçta? Süper Lig 10. hafta maç programı
Süper Lig’de 10. Hafta heyecanı 22 Ekim Cuma akşamı oynanacak Yeni Malatyaspor-Altay maçıyla başlayacak. İşte, haftanın programı:
22 Ekim Cuma
20.00 YENİ MALATYASPOR-ALTAY
23 Ekim Cumartesi
13.30 ÇAYKUR RİZESPOR-KASIMPAŞA
16.00 GAZİANTEP FK-GZT GİRESUNSPOR
16.00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-YUKATEL KAYSERİSPOR
19.00 GÖZTEPE-TRABZONSPOR
24 Ekim Pazar
13.30 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ATAKAŞ HATAYSPOR
16.00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
16.00 DEMİR GRUP SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR
19.00 FENERBAHÇE-AYTEMİZ ALANYASPOR
25 Ekim Pazartesi
20.00 BEŞİKTAŞ-GALATASARAY