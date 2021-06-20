Koronavirüs salgının sebebiyle pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Korona yasakları ne zaman kaldırılacak?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın ardından sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu alanlarla ilgili kısıtlama kararları uygulanmaya başladı. 1 Haziran 2021’de pek çok kısıtlama belirli kurallar çerçevesinde kaldırıldı. 81 ilde hafta içi 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumartesi gündüzleri sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Cumartesi akşam 22.00’de başlayan kısıtlama Pazartesi 05.00’te sona eriyor. Milyonlarca kişi Pazar günü kısıtlamasının kaldırılmasını istiyor. Bu konuya ilişkin kabine toplantısında bir karar çıkması bekleniyor.

Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum yapması bekleniyor. Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.