Kabine Toplantısı ne zaman yapılacağı ile gündemde yer alıyor. 1 Mart'ta gerçekleşen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 4 farklı risk bölgelerine ayrıldığını ve bu illerde, tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararının risk haritasına göre verileceğini bildirmişti. Vatandaşlar hafta içinde Kabine Toplantısı'nın olup olmayacağını merak ediyor.

Bu hafta Kabine Toplantısı hangi gün yapılacak?

Kabine son olarak 1 Mart Pazartesi günü toplanmıştı. Son toplantının ardından Bakanlar Kurulu'nun ne zaman toplanacağı henüz belli olmadı. Ancak resmileşmemekle birlikte Kabine Toplantısı'nın 15 Mart Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Beklentinin nedeni ise risk haritasındaki iki haftalık değişim doğrultusunda bazı illerde yasaklar geri getirilmesi ve riskin düşmesi halinde bazı illerde de yasakların kaldırılması kararı verilecek. İki haftalık süre 15 Mart Pazartesi günü dolacağı için Kabine Toplantısı'nın önümüzdeki Pazartesi günü yapılması bekleniyor.