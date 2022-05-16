Bu hafta havalar nasıl olacak? Havalar soğuyacak mı?
İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminleri sıklıkla araştırılıyor. Güneşli ve sıcak günlerin yerini sağanak yağışın alacağı açıklandı. Peki, hangi gün yağışlar başlayacak? 19 Mayıs Perşembe hava nasıl olur?
Yurt genelinde güneşli ve sıcak hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise önümüzdeki günlerde yağışların geri döneceğini açıkladı. Peki, yarın hava nasıl olur?
Bu hafta havalar nasıl olacak? Havalar soğuyacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Trakya'nın kuzeybatısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bolu ve Ordu çevreleri, Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Balıkesir ile Çanakkale'nin güneydoğu, Bursa'nın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Manisa ile Aydın'ın doğu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Kırıkkale ile Çankırı'nın güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORDU °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu