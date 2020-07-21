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Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 34. hafta maç programı maç saatleri

Süper Lig’de sezon maçları oynanacak. Başakşehir’in şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı da sona erdi. Süper Lig 34. Hafta maçı 24 Temmuz saat 21:00’da Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçıyla start alacak. 25 Temmuz Cumartesi ise Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği - Beşiktaş ve Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek? Peki Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 34. hafta maç programı maç saatleri İşte Süper Lig son sezon maçları.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:19:00 - 2020-07-21 12:20:53
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 34. hafta maç programı maç saatleri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. ve son hafta maçları 24, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Süper lig sezonun son hafta maç programı şöyle:

24 Temmuz Cuma maç programı

21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

25 Temmuz Cumartesi maç programı

21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK

21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor

21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor

21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

26 Temmuz Pazar maç programı

17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir

Süper Lig puan durumu

 

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