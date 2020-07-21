Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 34. hafta maç programı maç saatleri
Süper Lig’de sezon maçları oynanacak. Başakşehir’in şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı da sona erdi. Süper Lig 34. Hafta maçı 24 Temmuz saat 21:00’da Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçıyla start alacak. 25 Temmuz Cumartesi ise Fenerbahçe - Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği - Beşiktaş ve Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek? Peki Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 34. hafta maç programı maç saatleri İşte Süper Lig son sezon maçları.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. ve son hafta maçları 24, 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Süper lig sezonun son hafta maç programı şöyle:
24 Temmuz Cuma maç programı
21.00 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray
25 Temmuz Cumartesi maç programı
21.00 Yukatel Denizlispor- MKE Ankaragücü
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK
21.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
21.00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
21.00 Gençlerbirliği - Beşiktaş
21.00 Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor
26 Temmuz Pazar maç programı
17.00 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir
Süper Lig puan durumu