Bu hafta hangi maçlar var Süper Lig 6. hafta maç programı bu haftanın maç saatleri
Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmanın ikinci yarısında gelen gollerle 3-2 yenerek liderliğine devam etti. Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçı 1-1 berabere tamamlarken, Adana Demirspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi. Peki Süper Lig 5. hafta maç sonuçları ne oldu? Süper Lig 5. hafta puan durumu nedir? Süper Lig 6. hafta maç programı, Bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 6. hafta saatleri.
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bugün (19 Eylül Pazar) sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün deplasmanda Medipol Başakşehir ile kıyasıya bir mücadeleye çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig 5. hafta maç sonuçları
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 3-4 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
17.09.2021 20:00 ALTAY 2-1 GÖZTEPE A.Ş.
DEMİR GRUP SİVASSPOR 1-1 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
KASIMPAŞA A.Ş. 0-1 TRABZONSPOR A.Ş.
RAPORT TAV ANTALYASPOR 2-3 BEŞİKTAŞ A.Ş.
18.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 3-1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
Süper Lig 5. hafta pazar günü oynanacak maçlar
19.09.2021 13:30 GZT GİRESUNSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19.09.2021 16:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
19.09.2021 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.
19.09.2021 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR
Süper Lig puan durumu
Bu hafta hangi maçlar var Süper Lig 6. hafta saatleri