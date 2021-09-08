Bu hafta hangi maçlar var 11-13 Eylül 2021 Süper Lig 4. hafta maç saatleri

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 4. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 12 Eylül Pazar günü ise futbolseverler derbi karşılaşmasını izleyecek. Trabzonspor-Galatasaray saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray derbisi Pazar günü saat 20:00’da Medical Park’ta karşılayacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 4. hafta maç saatleri.