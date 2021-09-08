Bu hafta hangi maçlar var 11-13 Eylül 2021 Süper Lig 4. hafta maç saatleri
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 4. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 12 Eylül Pazar günü ise futbolseverler derbi karşılaşmasını izleyecek. Trabzonspor-Galatasaray saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray derbisi Pazar günü saat 20:00’da Medical Park’ta karşılayacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 4. hafta maç saatleri.
Süper Lig'de 4. haftanın maç programı Süper Lig'de 4. hafta heyecanı cumartesi günü 4 karşılaşmayla başlayacak. Bu hafta maçlarına bakacak olursak,11 Eylül Cumartesi günü, Fatih Karagümrük-Adana Demirspor, Konyaspor-Altay, Kayserispor-Kasımpaşa, Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor-Galatasaray müsabakası, 12 Eylül Pazar günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılacak açıklamaya göre, Süper Lig 4. hafta maç programı şöyle:
11 Eylül Cumartesi hangi maçlar var?
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
12 Eylül Pazar hangi maçlar var?
17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor (Çaykur Didi)
17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Medical Park)
13 Eylül Pazartesi hangi maçlar var?
20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Okulları)