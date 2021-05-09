Koronavirüs salgını sebebiyle tam kapanma devam ediyor. Tam kapanma süreci bayrama denk geldiği için öğrenciler canlı ders olup olmayacağını merak ediyor. Peki, bu hafta canlı ders var mı?

Bu hafta canlı ders var mı? Bayramda canlı dersler olacak mı?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Kapanmadan muaf olanlar ise çalışmaya devam ediyor. Kamu kurumlarında 10 Mayıs ve 11 Mayıs tam gün, 12 Mayıs ise yarım gün tatil. Böylelikle kamuda çalışanlar 9 gün tatil yapacak. Bu sebeple bayram tatili haftasında canlı ders yapılmayacak.