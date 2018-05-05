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Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,66 değer kaybederken, altın yüzde 3,89, dolar yüzde 4,92 değer kazandı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:38
Bu hafta altın ve döviz kazandırdı

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 4,66 değer kaybederken, altın yüzde 3,89, dolar yüzde 4,92 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 108.170,80, en düşük ise 101.548,50 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,66 azalışla 102.599,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,89 artarak 178,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,91 yükselişle 1.197,00 liraya ulaştı. Geçen hafta sonu 282,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 293,00 liraya çıktı.

Bu hafta avro yüzde 3,66 değer kazanarak 5,0680 lira, ABD doları ise yüzde 4,92 artarak 4,2470 lira oldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,12 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,98 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:38
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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