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Bu hafta 7 film vizyona girecek

Türkiye sinema salonlarında bu hafta "Angry Birds Filmi 2", "Sesinde Aşk Var", "Gece Kuşu", "Sır Tutabilir Misin?", "Kaçış Oyunu", "Alcatraz" ve "Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor" filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunulacak

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
Bu hafta 7 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye sinema salonlarında bu hafta biri yerli olmak üzere 7 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan "Angry Birds" filminin devam halkası yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar konu ediliyor.

Yönetmenliğini Thurop Van Orman'ın üstlendiği haftanın tek animasyon ve macera türündeki filmin seslendirmelerini Peter Dinklage, Dove Cameron, Awkvanifa, Sterlink k. Brown ve Bill Hader gibi isimler gerçekleştiriyor.

- "Sesinde Aşk Var"

Osman Taşçı'nın yönettiği, haftanın tek yerli filmi "Sesinde Aşk Var"ın başrollerini Burak Tozkoparan ve Hayal Köseoğlu canlandırıyor.

Senaristliğini Tufan Bora'nın üstlendiği, romantik türündeki film, hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan 17 yaşındaki genç bir kızın hikayesini ele alıyor.

- "Gece Kuşu"

Yönetmen koltuğuna Hint asıllı yönetmen Nisha Ganatra'nın oturduğu "Gece Kuşu" adlı film, uzun süredir sürdürdüğü talk şov programını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Katherine Newberry ile kendisinin büyük hayranı olan ve usta isme yardımcı olmak isteyen Molly'nin hikayesini anlatıyor.

ABD yapımı komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda yer alan Mindy Kaling'in kaleme aldığı yapımda ayrıca Emma Thompson, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella ve Paul Walter Hauser rol alıyor.

- "Sır Tutabilir Misin ?

Sophie Kinsella'nın aynı isimli romanından uyarlanan ve orijinal adı "Can You Keep a Secret ?" olan yapım, uçakta bir gerilim anında yabancı olarak gördüğü bir adama sırlarından bahseden Emma'nın, bu adamla tekrar karşılaşması sonrası gelişen olayları seyircilerin beğenisine sunuyor.

Elise Duran'ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği filmin başrollerinde Alexandra Daddario ve Tyler Hoechlin yer alıyor.

- "Kaçış Oyunu"

Franck Thilliez'in ''Puzzle'' adlı romanından uyarlanan "Kaçış Oyunu"nun yönetmenliğini ve senaristliğini Jacques Kluger üstleniyor.

Haftanın korku türündeki, Belçika yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Oyunsever iki arkadaş olan Lucas ve Chloe, Paranoya adlı bir kaçış oyununa katılmaya karar verir. İlk bulmacayı çözdükten sonra, finalde ıssız bir ormanın içerisinde bulunan terk edilmiş bir akıl hastanesine ulaşırlar. Burada onları dört oyuncu daha beklemektedir. Bir süre sonra buradan sadece birinin sağ çıkabileceğini anlarlar."

- "Alcatraz"

Yönetmenliğini ve senaristliği Andrew Jones'un gerçekleştirdiği film, bir soyguncu ile eski bir gangsterin liderliğinde Alcatraz'dan kaçmaya çalışan bir grup suçlunun hikayesini anlatıyor.

Daha önce 19 kez beyazperdede konu edilen ve 1861-1963 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmış bir ada olan "Alcatraz"ın hikayesinden yola çıkarak hazırlanan yapımda Gareth Lawrence, Derek Nelson ve Mark Homer oynuyor.

- "Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor"

Ünlü oyuncu Guillaume Canet'nin 2010'da çektiği ve orijinal adı "Little White Lies" olan filmin devam halkası olan yapımda, bir önceki filmdeki karakterlerin 8 sene sonra bir sürpriz doğum günü kutlaması için bir araya gelen dostların hikayesini anlatıyor.

Fransız yapımı komedi ve dram türündeki bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte, Benoit Magimel, Pascale Arbillot, Clementine Baert ve Valerie Bonneton yer alıyor.




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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:12
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