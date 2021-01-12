Bu haberleri yaparken ne içiyorsunuz? Bir yanda Erdoğan’a hakarete beraat, diğer yanda ‘reis hukuku’

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Muhalefet etmeyi düşmanlık zanneden sol medyanın en saçma örneklerini veren BirGün gazetesi, bugün birinci sayfasında imza attığı iki haberle gülünç duruma düştü. Üst üste verilen haberler, BirGün ve diğer sol gazetelerin sürekli ortaya attığı “yargı bağımsız değil” iddiasının çelişkili olduğunu, hükümete yönelik bu yöndeki eleştirilerin ne kadar boş olduğunu gözler önüne serdi.

“Reis hukuku” safsatası…

BirGün'de Hüseyin Şimşek imzalı, “Reis Hukukunda Son Perde” başlıklı haberde, Adalet Bakanlığı’nın yargı bağımsızlığını yok eden çok sayıda uygulamaya imza attığı ileri sürüldü. Haberde, Bakanlığın “Cumhurbaşkanı’na hakaret ile 301'inci maddeden yapılan yargılamaların sonuçlarının bildirilmesi talimatı gönderdiği” öne sürüldü. Söz konusu haberde, hükümetin yargının bağımsızlığını ortadan kaldırdığı savunuldu.

Erdoğan’ın dava açtığı sanıklar beraat etti!..

AK Parti’nin yargı bağımsızlığını ortadan kaldırdığının savunulduğu haberin hemen üstünde, ODTÜ’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli pankart açanların beraat ettiği haber yer aldı!..

BirGün, kendi yalanını kendisi çürütmüş oldu…

İşte söz konusu haberler: