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Gündem Bu haberi iyi oku Kılıçdaroğlu... HDP'den terör örgütüne eleman!
Gündem

Bu haberi iyi oku Kılıçdaroğlu... HDP'den terör örgütüne eleman!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürülen PKK'lı teröristin üzerinden çıkan şifreli hafıza kartı ile, terör örgütünün uyuyan hücrelerinden biri daha çökertildi. Hain örgütün sözde özel güç sorumlusu Amara kod adlı Müzeyyen Aydınlı'nın kartından çıkan bilgilerle yakalanan teröristin, Diyarbakır'da HDP il binasına giderek burada "Dayı" diye hitap edilen kişi aracılığıyla örgüte katıldığı belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 11:20:00 - 2021-03-11 11:21:47
Bu haberi iyi oku Kılıçdaroğlu... HDP'den terör örgütüne eleman!

Diyarbakır Lice'nin Yalımlı köyünde 4 ay önce öldürülen terör örgütünün sözde özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde terör örgütü PKK'nın 20 yıllık arşivinin bulunduğu şifreli hafıza kartı bulundu.

Hafıza kartın şifresi kırıldı

Sabah'ın haberine göre: Şifreleri kırılarak çözümü yapılan hafıza kartında terör örgütünün uyuyan hücrelerinden Çektar kod adlı M.S'nin kişisel bilgileri, özgeçmiş raporu ile silahlı terörist kıyafetli fotoğraarı tespit edildi.

Şehre göndermişler

Teröristin kalaşnikof, tabanca, sabotaj eylemlerinde kullanılmak üzere oto alarm sistemi, uzaktan kumandalı zamanlayıcı, telefon devresi eğitimleri ile birlikte ideolojik eğitim aldıktan sonra şehir merkezine gönderildiği belirlendi.

Yakalanan terörist sorgusunda örgüte HDP Diyarbakır il binasından katıldığını belirterek, "Ele geçen bilgiler ve fotoğraar bana aittir. Ailevi sorunlarım vardı. Örgüte katılmaya karar verince İstanbul Sultanbeyli HDP il binasında Dicle adlı kadın bana Diyarbakır İl binasından katılım yapabileceğimi söyledi. Kocaeli Gebze'den otobüsle Diyarbakır'a geldim. HDP İl binasının nerede olduğunu sordum. Binaya girer girmez karşılaştığım ilk kişiye PKK'ya katılmak için geldiğimi söyledim. O da beni binanın ikinci katında odası bulunan Dayı diye hitap ettikleri kişinin yanına götürdü. Dayı telefonla taksi çağırdı ve Lice'ye gittik. İlk günden itibaren pişman oldum" dedi.

Diyarbakır Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede M.S'nin 10 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

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