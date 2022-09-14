Bu haber Jorge Jesus'a gelsin!.. Bi gör artık hocam...
Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettirirken, bir başarı daha elde etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu. Jorge Jesus'un ise, Arda Güler'e daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor...
Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettirirken, bir başarı daha elde etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.
Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler sadece bizim ilgimizi kazanmadı, Avrupalılar'ın da dikkatini çekti. Piyasa değerini 9 milyon Euro'ya yükselten 17 yaşındaki yıldız 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyada en değerli isim oldu.
Türk futbolunun üzerine titrediği, renklerin birleştiği bir isim o... Altyapıdaki performansıyla dikkat çekti, daha A takımdaki ilk maçında klasını gösterdi.
Futbolseverlerin gözdesi olan Arda Güler'e, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de bir jest yaptı, '10' numaralı formayı verdi.
Genç futbolcu topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandırırken, kalitesini sadece biz anlamadık. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.
KENDİ YAŞITLARI ARASINDA EN PAHALI İSİM OLDU
Alman istatistik sitesi Transfermarkt da yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi. Tam 3 milyon Euro'luk bir artış yaşayan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim oldu.
Başarılı oyuncu yeni güncellemeyle beraber rakipleriyle arasındaki farkı da oldukça açtı. Takipçisi Vitor Roque (7 milyon Euro) dışındaki herkese 2 kattan fazla fark atan Arda'nın zirvedeki yeri oldukça sağlam görünüyor.
İşte Arda'nın ardından 2005 doğumlu futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek olan isimler...
Vitor Roque / Athletico Paranaense
Piyasa değeri: 7 milyon Euro
Noah Mbamba / Club Brugge
Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Roger Fernandes / Braga
Piyasa değeri: 4 milyon Euro
Antonio Nusa / Club Brugge
Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro
El Chadaille Bitshiabu / PSG
Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Zidane Sertdemir / Bayer Leverkusen
Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Mathys Tel / Bayern Münih
Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Obed Vargas / Seattle Sounders
Piyasa değeri: 2 milyon Euro
Paul Wanner / Bayern Münih
Piyasa değeri: 2 milyon Euro
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