  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bu haber Jorge Jesus'a gelsin!.. Bi gör artık hocam...
Spor

Bu haber Jorge Jesus'a gelsin!.. Bi gör artık hocam...

Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettirirken, bir başarı daha elde etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu. Jorge Jesus'un ise, Arda Güler'e daha fazla forma şansı vermesi bekleniyor...

Yeniakit Publisher
2022-09-14 11:15:00 -
Bu haber Jorge Jesus'a gelsin!.. Bi gör artık hocam...

Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettirirken, bir başarı daha elde etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler sadece bizim ilgimizi kazanmadı, Avrupalılar'ın da dikkatini çekti. Piyasa değerini 9 milyon Euro'ya yükselten 17 yaşındaki yıldız 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyada en değerli isim oldu.

Türk futbolunun üzerine titrediği, renklerin birleştiği bir isim o... Altyapıdaki performansıyla dikkat çekti, daha A takımdaki ilk maçında klasını gösterdi.

Futbolseverlerin gözdesi olan Arda Güler'e, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de bir jest yaptı, '10' numaralı formayı verdi.

Genç futbolcu topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandırırken, kalitesini sadece biz anlamadık. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

KENDİ YAŞITLARI ARASINDA EN PAHALI İSİM OLDU

Alman istatistik sitesi Transfermarkt da yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi. Tam 3 milyon Euro'luk bir artış yaşayan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim oldu.

Başarılı oyuncu yeni güncellemeyle beraber rakipleriyle arasındaki farkı da oldukça açtı. Takipçisi Vitor Roque (7 milyon Euro) dışındaki herkese 2 kattan fazla fark atan Arda'nın zirvedeki yeri oldukça sağlam görünüyor.

 

İşte Arda'nın ardından 2005 doğumlu futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek olan isimler...

Vitor Roque / Athletico Paranaense
Piyasa değeri: 7 milyon Euro

Noah Mbamba / Club Brugge
Piyasa değeri: 4 milyon Euro

Roger Fernandes / Braga
Piyasa değeri: 4 milyon Euro

Antonio Nusa / Club Brugge
Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

El Chadaille Bitshiabu / PSG
Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Zidane Sertdemir / Bayer Leverkusen
Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Mathys Tel / Bayern Münih
Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Obed Vargas / Seattle Sounders
Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Paul Wanner / Bayern Münih
Piyasa değeri: 2 milyon Euro

 

 

 


Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!
Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Spor

Başakşehir'de Mesut Özil kadro dışı!

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular
Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Gündem

Türkiye'den satın aldılar! Bayraktar TB2 için üs kurdular

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı
Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Kadın - Aile

Türk kahvesinin bayatlaması nasıl önlenir? Sade, sütlü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü Türk kahvesi yapılışı

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler
Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kadın - Aile

Saç dökülmesini durdurmak ve saçınızı gürleştirmek için doğal tarifler

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler
Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

Sağlık

Kalp dostu besinler: Kalbi güçlendirmek için ne yapmalı? Kalbi güçlendiren bitkiler

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...
New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Dünya

New York borsası çakıldı! 2020'den bu yana en kötü performansı...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci fiyatları açıkladı! Ayçiçeği alım fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak
Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Gündem

Petrol, doğal gaz devri bitiyor! Trilyonlarca dolar net tasarruf sağlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23