Bu haber Jorge Jesus'a gelsin!.. Bi gör artık hocam...

Arda Güler, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından sıkça söz ettirirken, bir başarı daha elde etti. Sarı lacivertlilerin genç yıldızı, jenerasyonunun en pahalı oyuncusu oldu.

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler sadece bizim ilgimizi kazanmadı, Avrupalılar'ın da dikkatini çekti. Piyasa değerini 9 milyon Euro'ya yükselten 17 yaşındaki yıldız 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyada en değerli isim oldu.

Türk futbolunun üzerine titrediği, renklerin birleştiği bir isim o... Altyapıdaki performansıyla dikkat çekti, daha A takımdaki ilk maçında klasını gösterdi.

Futbolseverlerin gözdesi olan Arda Güler'e, Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti de bir jest yaptı, '10' numaralı formayı verdi.

Genç futbolcu topu ayağına aldığı her an izleyenleri heyecanlandırırken, kalitesini sadece biz anlamadık. 17 yaşındaki oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

KENDİ YAŞITLARI ARASINDA EN PAHALI İSİM OLDU

Alman istatistik sitesi Transfermarkt da yıldız oyuncunun piyasa değerini 9 milyon Euro olarak güncelledi. Tam 3 milyon Euro'luk bir artış yaşayan Arda, 2005 doğumlu futbolcular listesinde market değeri en yüksek isim oldu.

Başarılı oyuncu yeni güncellemeyle beraber rakipleriyle arasındaki farkı da oldukça açtı. Takipçisi Vitor Roque (7 milyon Euro) dışındaki herkese 2 kattan fazla fark atan Arda'nın zirvedeki yeri oldukça sağlam görünüyor.

İşte Arda'nın ardından 2005 doğumlu futbolcular arasında piyasa değeri en yüksek olan isimler...

Vitor Roque / Athletico Paranaense

Piyasa değeri: 7 milyon Euro

Noah Mbamba / Club Brugge

Piyasa değeri: 4 milyon Euro

Roger Fernandes / Braga

Piyasa değeri: 4 milyon Euro

Antonio Nusa / Club Brugge

Piyasa değeri: 2.5 milyon Euro

El Chadaille Bitshiabu / PSG

Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Zidane Sertdemir / Bayer Leverkusen

Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Mathys Tel / Bayern Münih

Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Obed Vargas / Seattle Sounders

Piyasa değeri: 2 milyon Euro

Paul Wanner / Bayern Münih

Piyasa değeri: 2 milyon Euro



