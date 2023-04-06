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Gündem Bu haber çok önemli! Kızılay çağrı yaptı
Gündem

Bu haber çok önemli! Kızılay çağrı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-06 19:41:00 - 2023-04-06 20:31:58
Bu haber çok önemli! Kızılay çağrı yaptı

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

Kan bağışında bulunmak isteyenler "www.kanver.org" adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor.

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