Bu haber bazılarının hoşuna gitmeyecek! Arapça'ya ilgide büyük artış

Yeni Akit Ankara

Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların açılacağı 12 Eylül tarihine geri sayarken Türkiye’nin en büyük hizmet platformu Armut.com, özel derslere yönelik talepleri mercek altına aldı. Temmuz - Ağustos 2022 döneminin incelendiği çalışmaya göre, okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla okula yardımcı özel derslere yönelik ilgi de yoğunlaştı.

Matematik özel ders talebinde yüzde 166 artış

İlgili dönemde özel ders hizmetlerine yönelik talepler artarken, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde en çok talep artışı yaşanan ders yüzde 166 ile matematik özel dersi oldu. Fen bilimleri derslerinde yüzde 72, biyoloji dersinde ise yüzde 52 oranında artış görüldü. Türkçe özel ders talebi önceki aya göre yüzde 47, ilkokul derslerine olan talep ise yüzde 26 oranında artış gösterdi. Özellikle pandemi döneminde hızlanan dijitalleşmenin etkisiyle yükselişe geçen online derslere yönelik ilgi devam etti. İncelenen dönemde, fizik özel ders taleplerinde yüzde 47 artış görülürken online fizik özel dersi taleplerinde yüzde 72 artış görüldü.

Üniversite seviyesindeki derslerde de artış görüldü

Üniversite seviyesindeki özel ders taleplerinde de okula dönüşün etkisi görüldü. Üniversite seviyesindeki dersler arasında en çok talep artışı yaşanan ders yüzde 77 ile üniversite matematik özel dersi oldu. Matematik dersini yüzde 50 artış ile akışkanlar mekaniği, yüzde 36 ile muhasebe takip etti.

Arapça dersine ilgi artıyor

Öğrenci ve velilerin yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarında, temel derslerin yanı sıra yabancı dil özel derslerine yönelik taleplerinde de artış görüldü. Geri sayımın hız kazandığı dönemde, yabancı dil kategorisinde en çok talep artışı yaşanan servis yüzde 57 artışla online Arapça özel dersi oldu. Aynı dönemde Fransızca özel derste yüzde 38, İngilizce özel derste yüzde 25 talep artışı yaşandı. En çok talep edilen yabancı dil dersi bu sene de İngilizce olurken, Almanca ve Rusça ikinci ve üçüncü en çok talep edilen yabancı dil özel dersler olarak sıralandı.