Bu güzelliği görebilmek hiçte kolay olmuyor

Sivas'ın görülmeye değer doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Dipsizgöl şelalesinin eşsiz güzelliğini çıplak gözle görmek hiçte düşünüldüğü kadar kolay değil. Sivas- Doğanşar yolunun alt kısmında kalan şelaleyi çıplak gözle görebilmek için yaklaşık 200 basamaklı, 250 metre uzunluğunda ki metal merdiven ve yürüyüş yolunu aşmak gerekiyor. Bu güzelliği görmenin bedeli yaşlılar ve kilolular için biraz zahmetli olsa da, şelaleyi ziyaret edenler gördükleri manzara karşısında yaşadıkları yorgunluğa değdiğini belirtiyor.

Şelalenin ziyaretçileri, eşsiz bir güzelliği sahip olan şelalenin, vadinin içerisinde gizli kaldığını belirterek "Şelale vadinin içerisinde gizli kalmış. Yoldan geçerken burada böyle bir güzellik olduğunu tahmin etmek mümkün değil. Bu nedenle bu güzelliği görebilmek için bu uzun merdiveni kullanıp vadiye inmek gerekiyor. Yorucu olsa da, bu güzel manzarayı seyrettikten sonra çekilen tüm yorgunluğa değiyor” dedi.