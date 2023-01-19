  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu günlere kolay gelinmedi! Başörtüsü zulmü belgesel oldu
Gündem

Bu günlere kolay gelinmedi! Başörtüsü zulmü belgesel oldu

İhlas Haber Ajansı (İHA) arşivindeki görüntülerden yola çıkarak, kadınların uğradığı başörtüsü zulmünü belgeselleştirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 12:39:00 -

Dini inançları gereği kadınların taktığı başörtüsü Türkiye'de uzun yıllar tartışma konusu haline getirildi.

Kadınların inanç özgürlüğü simge yaftasıyla uzun süre belli bir kesimin hedefinde yer aldı. Ötekileştirmek, ayrıştırmak, özel hayata müdahale, kısacası her yol denendi.

Amaç her seferinde Türkiye'de huzursuzluk ortamına çanak tutmak olsa da hakları ellerinden alınan bir kesim uzun yıllar eziyete maruz kaldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) arşivindeki görüntülerden yola çıkarak, kadınların uğradığı başörtüsü zulmünü belgeselleştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23