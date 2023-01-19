Bu günlere kolay gelinmedi! Başörtüsü zulmü belgesel oldu
İhlas Haber Ajansı (İHA) arşivindeki görüntülerden yola çıkarak, kadınların uğradığı başörtüsü zulmünü belgeselleştirdi.
Dini inançları gereği kadınların taktığı başörtüsü Türkiye'de uzun yıllar tartışma konusu haline getirildi.
Kadınların inanç özgürlüğü simge yaftasıyla uzun süre belli bir kesimin hedefinde yer aldı. Ötekileştirmek, ayrıştırmak, özel hayata müdahale, kısacası her yol denendi.
Amaç her seferinde Türkiye'de huzursuzluk ortamına çanak tutmak olsa da hakları ellerinden alınan bir kesim uzun yıllar eziyete maruz kaldı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) arşivindeki görüntülerden yola çıkarak, kadınların uğradığı başörtüsü zulmünü belgeselleştirdi.