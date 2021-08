Bu gücü kimden alıyorsun Nihat? Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi!

Soner Yalçın ile aralarında çıkar çatışması sonrası Oda TV'den ayrılarak VeryansınTV’de soluğu alan Kemalist Nihat Genç, bugünkü yazısında Afganistan’ın başkenti Kabil’den havalanan Amerikan uçağının peşinden koşan Afganlar üzerinden Türkiye’ye aba altından sopa gösterdi.

Bir an düşünmüş...

Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu görmezden gelen Genç, uçağın arkasından koşacağını iddia ettiği isimler arasında bazı dini cemaatleri ve kendi düşüncesine karşıt medya organlarını da sayarak çirkin bir ithamda bulundu.

“Bir an düşündüm.” diyerek söze başlayan Genç, "Amerika Türkiye'den de çekilme kararı alsa. Esenboğa Havalimanı'nın kalkmakta olan Amerikan uçağının altından-önünden-arkasından kimler uçakla yarışır gibi izdiham içinde koşacaktı. Hasan Cemal, Binali Yıldırım, Cübbeli, Buğra Kavuncu, Murat Belge, Nurcu takımı, Süleymancılar, Menzilciler, Meral Akşener, Bahadır Erdem, Oğuz Kaan Salıcı, Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu, Ruşen Çakır, Davutoğlu, Levent Gültekin, Ali Babacan, Tanıl Bora, T 24 ve Gazete Duvar Ekibi, Akitçiler... vs. vs." ifadelerine yer verdi.

Nihat Genç, skandal yazısında Türkiye’yi Afganistan gibi ABD işgali altındaymış gibi lanse ederek, meşru hükümeti de Taliban ile bir tutma cüretinde bulundu.

Aba altından sopa gösterdi

Genç “Ülkemizde Anayasa dışlanıp meclis iptal edilip siyasi islamcılar iktidar olunca, ilk işleri, Taliban mektepleri oldu.” hezeyanını savurdu.

Türkiye'de demokrasi ile seçilen yönetimini 'şeriat' ile özdeşleştirdiği İslam ülkelerindeki siyasi olayları kıyaslayan Genç, şu skandal sözleri sarfetti;

"İşlem, tamam, İran yok, Suriye Irak yok, Cemal Nasır yok, Türkiye'de 'cumhuriyet' yok ve Cezayir'de iç savaşta yüzbinlerce ölü ve Afganistan'da kırk yıldır bitmeyen iç savaş! Hepsinin ilk düşmanı 'laiklik', hepsi 'şeriat' düzeni istiyor, hatta, 60'lı yıllarda teknolojiye yani buzdolabına TV'ye dahi karşıydılar, yani, bu fundemalist İslam'ın kökenine 'selefileri', yani, İslam'ı yaşandığı o ilk günler gibi aynen-tıpkısı yaşayan bu iptidai ilkel hareketi koydular."

Amacı kalkışma mı?

Gerçeklikten uzak bir hayal dünyası bulunan Genç’in, ABD’nin Afganistan’daki zulümlerini ve yıllar süren işgalini eleştirmek yerine Türkiye’yi işgal altındaki bir devlet konumuna indirgemesi “Nihat Genç ne demek istiyor? Bir kalkışma mı istiyor? Türkiye'ye aba altından sopa mı gösteriyor?” sorularını sordurttu.