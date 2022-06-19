  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bu görüntüler olay oldu! Türk şoför, Yunanistan'ın puştluğunu belgeledi
Gündem

Bu görüntüler olay oldu! Türk şoför, Yunanistan'ın puştluğunu belgeledi

Bulgaristan'da ABD tankları ve askeri araçlarını taşıyan Yunan tırlarını görüntüleyen Türk şoförünün paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Videoda şoförün "Gelin bakalım, geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri dikkat çekiyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 10:55:00 -
Bu görüntüler olay oldu! Türk şoför, Yunanistan'ın puştluğunu belgeledi

ABD, son dönemde yaptığı askeri sevkiyatlarla Yunanistan'ı adeta ileri karakoluna çevirdi.

ABD ile geçen yıl Ekim ayında imzalanan savunma iş birliği anlaşması ile ilgili ABD-Yunanistan'da 3 yeni askeri üsse sahip oluyor. Anlaşma mayıs ayında Yunan parlamentosundan geçti.

Aynı şekilde geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı sevkiyat gemisinin Türkiye sınırına yakın Dedeağaç Limanı'na çok sayıda helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme indirmesi yankı uyandırmıştı.

Tartışmalar sürerken bir Türk tır şorünün konuya ilişkin paylaştığı video dikkat çekti. Bulgaristan'da seyir halindeki bir Türk tır şoförü ABD askeri araçlarını taşıyan konvoyu görüntüledi.

"Yarım saattir böyle tırları solluyoruz"

Videoyu Twitter'dan paylaşan şoför, "Şerefsizler bir dünya tır var. Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Yunan tırları taşıyorlar tankları tüfekleri. " diyor.

"Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var"

Videonun sonuna doğru şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri dikkat çekiyor.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hani Hayali

ABD ye sen ne yapmak istiyorsun diye sorulmuyormu? Sonra çıkıp iki yüzlülük yapıyor ve İki ülke itidalli olsun diye beyanat veriyor. Hedef NATO sınırını korumak sa Natonun sınırı Türkiyenin doğusu ve güneydoğusu olduğunu bilmiyorlarmı? Anladın Değilmi dönen dolapları. ÜLKEMİZİ ABLUKAYA ALIYORLAR.

 pkkbyi ve sihalarin avladigi katil yoneticilerini SAHIPLERI ABD/AVRUPA VE SILAHLARI bile kurtaramiyor TERORIST YUNAN/RUM gòr ibret al AKILLI OL CUNKU GELIYOR GELMEKTE OLAN!

bu sefer chp izmirin lagimli korfezinde gervekten b.ku yersiniz;)
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23