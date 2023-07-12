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Yaşam Bu görüntüler Munzur Dağı'nda çekildi
Yaşam

Bu görüntüler Munzur Dağı'nda çekildi

Yeniakit Publisher
2023-07-12 18:41:00 -

Erzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri ile onların peşinden giden ayılar görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.

Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Erzincan - Tunceli kara yoluna inerek, Munzur Çayı’ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giderirken görüntülenen keçiler, peşinde ki ayıları fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.
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