Bu görüntü Tunceli'de çekildi
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Tunceli, Pülümür'de, Türkiye’de yaygın nadiren görünen melanistik sincap fotoğraflandı.
Doğal yaşam alanında hareket eden kara sincap, dikkatli gözlerden kaçmadı. Bölgedeki yaban hayatını takip eden Sezer Aksöyek, nadir görülen sincabı görüntülemeyi başardı.
Siyah tüyleriyle dikkat çeken melanistik sincap, kısa süreliğine ağaçta durduktan sonra doğal yaşam alanında gözden kayboldu.
Pülümür’de görüntülenen kara sincap, bölgenin zengin yaban hayatının dikkat çekici örneklerinden biri olarak dikkat çekti.