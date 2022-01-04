Bu görüntü Muş'ta çekildi

Muş'ta etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Muş, Bulanık ve Varto üçgeninde yer alan Alparslan-1 Barajı’nın yüzeyi, soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Her yıl vatandaşların balık avladığı yaklaşık 3 kilometrelik bölüm tamamen buz tuttu.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü ifade eden Erentepe beldesi sakinlerinden Zeki Kanat, özellikle gece hava sıcaklığının çok fazla düştüğünü söyledi.

Bu yıl kış mevsiminin çok çetin geçtiğini belirten Zeki Kanat, “Gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye kadar düşüyor. Burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kış mevsimi çetin geçtiği için bizim için çok zor.” dedi.