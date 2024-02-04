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Sosyal Medya Bu gorilin ne yaptığını bilen varsa beri gelsin
Sosyal Medya

Bu gorilin ne yaptığını bilen varsa beri gelsin

Yeniakit Publisher
2024-02-04 11:39:00 -

Kilit altında tutulan gorilin davranışları sosyal medyada paylaşıldı. Gorilin ne yapmak istediğini kimse anlayamadı.

Sosyal medyada paylaşılan goril videosu kısa süre içinde viral oldu. Hayvanın garip hareketlerine anlam verilemezken bazı sosyal medya kullanıcıları, kilit altında tutulması nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne sürdü. Goriller, büyük, güçlü primatlar arasında yer alan bir türdür ve genellikle Afrika'nın tropikal ormanlarında yaşarlar. Goriller, dört farklı tür içerir: Doğu dağ gorili, Batı dağ gorili, Batı oval gorili ve Cross River gorili. Her bir tür farklı coğrafi bölgelerde bulunur. Erkek goriller, dişilere kıyasla genellikle daha büyük ve güçlüdür. Erkeklerin omuzları geniş ve belirgin, kolları uzun ve kaslıdır. Güçlü çene ve büyük dişleri vardır.

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