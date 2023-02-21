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Gündem Bu gemi İskenderun'a neden yanaştı?
Gündem

Bu gemi İskenderun'a neden yanaştı?

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma sebep olunca afetzedelerin çadırlara yerleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesine, 906 yatak kapasiteli bir gemi daha yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda getirilen gemide depremzedelere barınma hizmeti verilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 10:33:00 -
Bu gemi İskenderun'a neden yanaştı?

Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkıma sebep olunca afetzedelerin çadırlara yerleştiği Hatay'ın İskenderun ilçesine, 906 yatak kapasiteli bir gemi daha yanaştırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda getirilen gemide depremzedelere barınma hizmeti verilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçerek, 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisiyle anlaşma sağladı. Gemi, dün akşam saatlerinde İskenderun Limanı'na yanaştırıldı.

Geminin yanaşmasından kısa süre sonra Defne merkezli 6.4 ve Samandağ merkezli 5.8 büyüklüğündeki 2 Deprem daha meydana geldi. Depremlerde limanda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, 906 yatak kapasiteli gemide afetzedelere barınma hizmeti verileceği belirtildi.

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