Bu gece yarısı benzine 1 lira 11 kuruş zam geliyor: Pompaya yansıyacak! Güncel benzin litre fiyatı, motorin fiyatı

Benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve aralık ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 34’üncü Bakanlar Toplantısı yapıldı. OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ham petrol üretimini azaltma kararı akaryakıt fiyatlarını ateşledi. Peki akaryakıt fiyatlarına zam mı geliyor? 4 Nisan 2023 benzin, LPG ve motorin ne kadar? Benzine ne kadar zam gelecek? Brent petrol kaç dolar? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Suhail Al Mazroui, ülkenin petrol üretimini 144 bin varil azaltacağını açıkladı. Umman Enerji Bakanlığı üretimi günlük 40 bin varil, Kuveyt Petrol Bakanlığı ise günlük 128 bin varil azaltacağını söyledi. Cezayir Petrol Bakanlığı üretimi 48 bin varil ve son olarak Irak Petrol Bakanlığı ise petrol üretimini 211 bin varil azaltma kararı aldı.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM GELİYOR!

OPEC'in (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ham petrol üretimini azaltma kararı almasıyla birlikte, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam haberleri peş peşe gelmeye başladı. Alınan karar sonrası araç sahiplerini kahredecek haber geldi. Benzinin litresine 1 lira 11 kuruş zam gelecek.

Motorinde ise bugün fiyat değişimi olmayacak.

LİTRESİ

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Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 22,42 TL’ye yükselecek.

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu artış ve indirim sonrası güncel fiyatlar...

4 NİSAN 2023 SALI GÜNÜ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen zam haberi sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 4 Nisan 2023 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları;

GÜNCEL İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.27 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.75 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.32 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.42 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.75 TL

GÜNCEL ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.67 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 20.78 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

GÜNCEL İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.62 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 20.85 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

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