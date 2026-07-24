İletişim Başkanlığı 8'inci yaşını kutluyor! Duran: 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle 'İletişim Yüzyılı'nı inşa ediyoruz

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın 8'inci kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor; bu başarı yolculuğuna emekleriyle değer katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Devletimizin köklü basın, yayın ve enformasyon geleneğinin kurumsal mirası üzerine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı; ülkemizin stratejik iletişim kapasitesini güçlendirmek, kamu diplomasisini etkin ve bütüncül bir anlayışla yürütmek, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, millet ile devlet arasındaki iletişimi pekiştirmek, Türkiye’nin haklı tezlerini ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru, hızlı ve etkili bir şekilde anlatmak amacıyla önemli görevler üstlenmeye devam etmektedir. 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda şekillenen 'İletişimin Yüzyılı' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Başkanlığımızın; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, hakikati esas alan, güven veren ve yenilikçi iletişim anlayışıyla ülkemizin küresel iletişim gücünü, stratejik iletişim kapasitesini ve kamu diplomasisi etkinliğini daha da ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.