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Gündem Kurtulmuş, Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'i andı Cesareti ve mücadelesi asla unutulmayacak
Gündem

Kurtulmuş, Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'i andı Cesareti ve mücadelesi asla unutulmayacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kurtulmuş, Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'i andı Cesareti ve mücadelesi asla unutulmayacak

“Soydaşlarımız adına verdiği mücadele, cesareti ve kararlı duruşu daima hayırla yad edilecek, aziz hatırası nesilden nesile yaşatılacaktır.”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk toplumunun lideri Doktor Sadık Ahmet'i vefatının 31. yılında rahmet ve saygıyla andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya Türkleri davasının lideri Sadık Ahmet'i vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Soydaşlarımız adına verdiği mücadele, cesareti ve kararlı duruşu daima hayırla yad edilecek, aziz hatırası nesilden nesile yaşatılacaktır. Mekanı cennet, ruhu şad olsun."

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