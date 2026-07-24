  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Almanya’dan Hürmüz kararı! Savaş gemilerini çekecekler DEM Parti’den skandal hamle! Türk ismi rahatsız etti Koç'un 150 milyon dolarlık tesisinin arkasından büyük rant çıktı! Skandal fıkrayla açılan hastanede 'yağma' iddiası! Emeklileri heyecanlandıran "maaş" gelişmesi! TBMM'de kabul edildi Kartal kaptanıyla güldü! Tur Danimarka'ya kaldı CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev! Şutlan Özgür ve ekibine şok hırsızlık suçlaması: Giderayak CHP’nin TBMM'deki kasasını da boşaltmışlar! Siyasi şov mu, tarihi mirasa sığınma çabası mı? Özel'in cuma hamlesi tartışılıyor Ortadoğu’da tansiyon düşmüyor! 7 körfez ülkesinden ültimatom gibi açıklama ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi
Gündem AK Parti'den "Ayasofya" paylaşımı! Yeniden yükselen ezanlar ortak sevincimizin simgesi
Gündem

AK Parti'den "Ayasofya" paylaşımı! Yeniden yükselen ezanlar ortak sevincimizin simgesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

AK Parti, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşımda, "86 yıl sonra Ayasofya'nın minarelerinden yeniden yükselen ezanlar, mabedin özgürlüğüne kavuşmasının ve milletimizin ortak sevincinin simgesi olmuştur” denildi

AK Parti, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümünü kutladı.

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi:

"86 yıl sonra Ayasofya'nın minarelerinden yeniden yükselen ezanlar, mabedin özgürlüğüne kavuşmasının ve milletimizin ortak sevincinin simgesi olmuştur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan bu tarihi kararın 6. yıl dönümünü kutluyoruz."

Paylaşımda yer alan videoda ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görüntüleri eşliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay'ın Ayasofya kararını değerlendirdiği Millete Sesleniş konuşmasında yer alan Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılanmasına sebep olan "Ayasofya" başlıklı yazısının son satırlarındaki ifadeleri okuduğu bölüme yer verildi.

İletişim Başkanı Duran'dan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı
İletişim Başkanı Duran'dan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı

Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" paylaşımı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Ayasofya’dan yankılanan ezan umut aşılamaktadır
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Ayasofya’dan yankılanan ezan umut aşılamaktadır

Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Ayasofya’dan yankılanan ezan umut aşılamaktadır

Bakan Çiftçi'den Ayasofya mesajı
Bakan Çiftçi'den Ayasofya mesajı

Yerel

Bakan Çiftçi'den Ayasofya mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23