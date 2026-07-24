AK Parti'den "Ayasofya" paylaşımı! Yeniden yükselen ezanlar ortak sevincimizin simgesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümünü kutladı. Yapılan paylaşımda, "86 yıl sonra Ayasofya'nın minarelerinden yeniden yükselen ezanlar, mabedin özgürlüğüne kavuşmasının ve milletimizin ortak sevincinin simgesi olmuştur” denildi
AK Parti, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümünü kutladı.
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda şunlar kaydedildi:
"86 yıl sonra Ayasofya'nın minarelerinden yeniden yükselen ezanlar, mabedin özgürlüğüne kavuşmasının ve milletimizin ortak sevincinin simgesi olmuştur. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan bu tarihi kararın 6. yıl dönümünü kutluyoruz."
Paylaşımda yer alan videoda ise Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görüntüleri eşliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danıştay'ın Ayasofya kararını değerlendirdiği Millete Sesleniş konuşmasında yer alan Osman Yüksel Serdengeçti'nin idamla yargılanmasına sebep olan "Ayasofya" başlıklı yazısının son satırlarındaki ifadeleri okuduğu bölüme yer verildi.