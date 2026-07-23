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Ekonomi Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın 5. faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 37’de sabit bıraktı.

Merkez Bankası karar metninde şu ifadelere yer verildi:

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.

 

Enflasyonun ana eğilimi, haziran ayında sınırlı bir miktar gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimin temmuz ayında geçici olarak yükseleceğini ima etmektedir.

Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir.

Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.

 

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.

5 DÖNEMDİR SABİT TUTULDU

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyordu. 22 Ocak 2026’DA faiz 100 baz puan düşürülerek yüzde 37’ye çekilmiş ve son olarak haziran ayında yapılan PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyip sabit tutulmuştu. Böylece MB üst üste 5 dönemdir faizi sabit tutmuş oldu.

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Yorumlar

Dertli

2026 da hiç faiz indirimi olmadı.. Bu faizci sistem ülkeyi bitiriyor...faizde dünya ikincisi olmuşuz..ekonomi FAIZ, DOLAR, ENFLASYON bataklığında...Allah bizi bu faiz mikrobundan korusun..
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