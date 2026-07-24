Fatma Kaplan Hürriyet sarı madenleri kapmış! İzmit Belediyesi’nde “3 kilo altın”lı rüşvet çarkı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alınan yedi ifade tutanağında, ihale süreçlerinden belediyedeki kritik görevlendirmelere, nakit para ve altın teslimatlarından şirketler üzerinden yapılan ödemelere kadar çok sayıda iddia yer aldı. Gizli tanık, eski özel kalem müdürü, eski makam şoförü, belediye personeli, iş insanları ve belediyeyle çalışan isimlerin ifadeleri, soruşturmanın odağındaki para trafiğinin ayrıntılarını gözler önüne serdi.

OTOYOLDA 3 KİLOGRAM ALTIN TESLİMATI YAPILDI

Soruşturmanın en çarpıcı beyanlarından biri Turgut Koç’tan geldi. Koç, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisinden araç kiralama ihalesi nedeniyle para istediğini söyledi. Koç, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Akmeşe yolundan İstanbul yönüne ilerledikleri sırada, gece saatlerinde Hürriyet’e yaklaşık 3 kilogram altın verdiğini beyan etti.

Altınların poşet içerisinde bulunduğunu söyleyen Koç, bunları Kapalıçarşı’dan temin ettiğini; bir bölümünü çevresinden, bir bölümünü ise Adem Ok veya Fatih Yaşar’dan almış olabileceğini ifade etti.

Koç, Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi” dedi.

İHALE BEDELİ ÜZERİNDEN “YÜZDELİK” ANLAŞMASI

Turgut Koç’un ifadesine göre para talebinin arkasında belediyenin araç kiralama ihalesi bulunuyordu. Koç, Fatma Kaplan Hürriyet’in araç kiralama işinde kendisinden yardım istediğini, bunun üzerine Adem Ok’u sürece dâhil ettiğini anlattı. Adem Ok’un da Işık Grup ve YK Otomotiv ile birlikte hareket ettiğini ileri süren Koç, ihale bedeli üzerinden “toplam yüzdelik” konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

İhalenin açık usulle yapıldığını belirten Koç, ihale alındıktan ve araçların tedarik süreci başladıktan yaklaşık bir ay sonra Başkan Hürriyet’in kendisinden para talep ettiğini söyledi. Koç’un telefonunda yapılan incelemede de araçların değiştirilmesi, firma ve sözleşme konularının konuşulduğu, bazı mesajların ise silindiği tutanaklara yansıdı. Koç, mesajları okunmaması için kendisinin de sildiğini kabul etti.

GİZLİ TANIK: İHALEDEN YÜZDE 7-10 NAKİT ALINIYORDU

Gizli tanık “MC2413TY3618” ise İzmit Belediyesindeki asfalt ve satın alma ihalelerine ilişkin ağır suçlamalarda bulundu. Tanık, asfalt ihalelerinin yaklaşık beş yıldır Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’in bağlantılı olduğu bir kişi tarafından alındığını ve ihale bedeli üzerinden dışarıya pay çıkarıldığını beyan etti.

İhalelerden yüzde 7 ila yüzde 10 arasında nakit para alındığını iddia eden gizli tanık, bu paranın Burak Güreşen tarafından teslim alındıktan sonra altına çevrildiğini ve Belediye Başkanı’na ulaştırıldığını belirtti.

Tanığın iddiasına göre altınlar zaman zaman doğrudan makam odasında Başkan Hürriyet’e, zaman zaman da Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz aracılığıyla teslim ediliyordu. Gizli tanık ayrıca, elde edilen kazancın bir bölümünün Başkan’ın eşi Murat Hürriyet’e, bir bölümünün ise Başkan’ın yakınındaki başka bir isme aktarıldığını söyledi.

MAKAM KATINDA SİYAH ÇANTA VE PARA PAKETİ

Beş yıl boyunca Fatma Kaplan Hürriyet’in özel kalem müdürlüğünü yapan Ümit Duygu Çetiner’in ifadesinde de makam katındaki çanta ve paketler gündeme geldi. Çetiner, güvenlik kamerasından alındığı belirtilen bir fotoğrafta, elinde siyah çanta bulunan kişinin araç bakım işiyle bağlantılı olduğunu söyledi. Fotoğrafın, çantada para bulunduğundan şüphelenen eski makam şoförü Hüseyin Ergül tarafından kendisine gönderildiğini belirtti.

Başkanın makam odasının arkasında hediyelerin bırakıldığı ayrı bir oda bulunduğunu anlatan Çetiner, bazı paketleri açabildiğini ancak bazılarına yalnızca Başkan Hürriyet’in dokunduğunu ifade etti. Çetiner ayrıca Başkan’ın yanında siyah, bilgisayar çantasına benzeyen bir çanta taşıdığını, bu çantanın başkaları tarafından açılamadığını söyledi. Hüseyin Ergül’ün, çantayı açtığında içinde para gördüğünü kendisine anlattığını kaydetti.

ESKİ ŞOFÖR: POŞETE DOKUNUNCA PARA OLDUĞUNU HİSSETTİM

2014 ile 2023 yılları arasında Fatma Kaplan Hürriyet’in şoförlüğünü yapan Hüseyin Ergül de dikkat çekici bir para paketi iddiasında bulundu. Ergül, bir gün Başkan’ın çantalarını ve poşetini almak için makam odasına girdiğini, poşetin içinde ambalajlanmış orta büyüklükte bir paket bulunduğunu anlattı.

Pakete eliyle dokunduğunda bunun para olduğunu hissettiğini söyleyen Ergül, poşeti makam aracına bıraktığını ve Başkan’ı evine götürdükten sonra poşetin Hürriyet tarafından alındığını ifade etti. Ergül, Özel Kalem Müdürü Ömürhan Yılmaz’ın odaya giderken kendisine, “Abi, daha para sayması bitmemiştir” dediğini de iddia etti.

500 BİN LİRA ELDEN, 300 BİN LİRA ŞAHSİ HESAPTAN

“Leyla Hanım” belgeselinin idari yapımcısı Koral Altın’ın ifadesi, belediyedeki ödeme yöntemlerine ilişkin başka bir tartışmayı gündeme taşıdı. Altın, belgesel için yaklaşık 3 milyon 230 bin liraya anlaştıklarını, daha sonra yeniden çekilen röportaj ve sanatçı giderleri için 800 bin lira daha aldığını söyledi.

Bu 800 bin liranın 500 bin lirasının Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen tarafından evine getirilerek elden teslim edildiğini, kalan 300 bin liranın ise Fatma Kaplan Hürriyet’in şahsi banka hesabından gönderildiğini açıkladı.

Elden verilen paranın kaynağını bilmediğini söyleyen Altın, 800 bin liralık ödeme karşılığında herhangi bir belge imzalamadığını da belirtti. Altın, “Başkan’ın şahsi hesabından neden para gönderdiği hakkında bir fikrim yok. Gönderdiğinde şaşırdım” dedi.

BELEDİYE BORCUNU ÖZEL ŞİRKET ÖDEDİ

Koral Altın’ın ifadesinde, belediyeden alınması gereken ödemenin özel bir şirket üzerinden gönderildiğine ilişkin çarpıcı bir para trafiği de yer aldı. Altın, belediyeden alacağını doğrudan tahsil edemediği dönemde YK Otomotiv adlı şirketin hesabına yaklaşık 1 milyon lira gönderdiğini söyledi.

Ödemenin neden belediye yerine şirket tarafından yapıldığını bilmediğini belirten Altın, dönemin Mali İşler Müdürü Seyhan Özcan’a sorduğunda bunun Başkan’ın talimatıyla gerçekleştirildiğinin söylendiğini aktardı.

Altın, daha sonra belediyeden ödeme alınca 900 bin lirayı YK Otomotiv’e geri gönderdiğini, şirket yetkililerinin talimatıyla kalan 100 bin lirayı ise Turgut Koç’un hesabına aktardığını anlattı. Dekontu belediye yöneticisine gönderip, “Bu şekilde saçma bir iş olur mu?” diye tepki gösterdiğini de ifade etti.

BELEDİYEDE “GÖLGE BAŞKAN” VE AKRABA KADROLAŞMASI

Hem gizli tanık hem Ümit Duygu Çetiner hem de Hüseyin Ergül, Belediye Başkanı’nın eşi Murat Hürriyet hakkında “gölge başkan” olarak tanımlandı. Çetiner, belediyenin fiilen Murat Hürriyet tarafından yönetildiğini ve kritik pozisyonların onun tarafından belirlendiğini söyledi. Ergül de kuzeni olduğunu söylediği Murat Hürriyet’in belediyedeki kilit personeli görevlendirdiğini beyan etti.

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen’in Murat Hürriyet’in akrabası olduğu; belediyedeki bazı yakın arkadaşların ve akrabaların önemli birimlere yerleştirildiği kaydedildi. Hakan Oral ve eşi Zekiye Köstekli Oral’ın da bu ilişki ağı içerisinde bulunduğu, belediyenin ajanda, powerbank, reklam ve tanıtım işlerinin Zekiye Köstekli Oral’ın bağlantılı olduğu yapıya verildiği iddiaları ifade tutanaklarına yansıdı.

SÜNNET DÜĞÜNÜYLE “PARAYI LEGALLEŞTİRME”

Ümit Duygu Çetiner, Turgut Koç’un kendisine, Başkan Hürriyet’e “sünnet düğünü yaparsan parayı legalleştirebilirsin” dediğini anlattığını söyledi. Çetiner, söz konusu konuşmaların 2022 yılının eylül ve ekim aylarında gerçekleştiğini, araç kiralama ihalesinin de aynı döneme denk geldiğini ifade etti.

Fatma Kaplan Hürriyet’in oğlunun sünnet düğününün 9 Aralık 2022’de yapıldığını belirten Çetiner, düğüne İzmit’ten çok sayıda davetlinin katıldığını söyledi. Turgut Koç ise kendi ifadesinde, Fatma Kaplan Hürriyet’e Kuzey Marmara Otoyolu’nda verdiğini iddia ettiği 3 kilogram altını geri alamadığını savundu.

SATIN ALMALARDA “EL YAZILI KÜÇÜK KÂĞITLAR”

Ümit Duygu Çetiner’in ek ifadesinde, belediyenin satın alma süreçlerine ilişkin başka bir iddia daha yer aldı. Çetiner, dönemin satın alma yöneticilerinden Mehmet Ersoylu’nun müfettiş incelemesi sırasında sıkıntı yaşayabileceğinin konuşulduğunu söyledi.

Ersoylu’nun ise Başkan Hürriyet’in hangi ürünlerin alınması gerektiğini kendi el yazısıyla küçük kâğıtlara yazdığını ve bu kâğıtları sakladığını söylediğini çevresinden duyduğunu ifade etti. Mehmet Şevket Verit ise ifadesinde 2019-2021 yılları arasında satın alma birim amiri olarak çalıştığını, satın almalardaki asıl yetkinin müdürde bulunduğunu ve işlemler hakkında bilgisi olmadığını savundu.

SORUŞTURMADA DİJİTAL MATERYAL VE PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

İfade tutanaklarında, iddiaların yalnızca sözlü anlatımlarla sınırlı kalmadığı; şüphelilerin telefonlarındaki fotoğraflar, silinen mesajlar, banka havaleleri ve ihale evrakları üzerinden de sorular yöneltildiği görüldü. Turgut Koç’un telefonunda Fatma Kaplan Hürriyet’le araç kiralama sürecine ilişkin yazışmalar, firma ve sözleşme ifadeleri ile silinen mesajlar bulunduğu tutanağa geçti.

Koral Altın’ın banka hesaplarındaki 1 milyon liralık şirket ödemesi, 900 bin liralık iade ve Turgut Koç’a gönderilen 100 bin liralık havale de soruşturmanın mali izleri arasında yer aldı.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI; 1 KİŞİ EV HAPSİ ALDI

Üç ayrı sulh ceza hâkimliği; soruşturma dosyasındaki delillerin henüz tam olarak toplanmadığına, şüphelilerin serbest kalmaları hâlinde diğer kişiler üzerinde baskı kurabileceklerine ve delilleri karartabileceklerine ilişkin somut olgular bulunduğuna hükmetti.

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Özel Kalem Müdürü Nusret Ömürhan Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, makam şoförü İrfan Can ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan’ın da aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan diğer şüpheliler; Mehmet Ersoylu, Fatih Yaşar, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Hakan Oral, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Zekiye Köstekli Oral, Kenan Yılmaz, Adem Ok, Ali Han Ünal ve Nihat Önal oldu.

İhale sorumlusu Leyla Kıran hakkında ise kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil bulunmadığı değerlendirilerek tutuklama talebi reddedildi. Kıran, yurt dışına çıkış yasağı ve konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Soruşturmanın belediyedeki ihale ve doğrudan temin süreçleri, şirket bağlantıları, şüpheli para transferleri ve belediye yöneticileriyle yüklenici firmalar arasındaki iletişim trafiği üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.