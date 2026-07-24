Edremit’te rüşvet alıp ruhsat vermemişler

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Belediye Başkanı Mehmet Ertaş hakkında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda, belediyeye ait arsayı kiralayan esnafa baskı yapıldığı ve işletmenin kapatılması tehdidiyle rüşvet talep edildiği öne sürüldü. Akit’in ele geçirdiği 9 Temmuz 2026 tarihli belgelere göre; belediyeye ait arsayı bir spor kulübü aracılığıyla kiraladığını belirten Bülent E. isimli iş insanı, mevcut sözleşmesi Aralık 2025 sonuna kadar geçerli olduğu halde aynı yılın başında göreve gelen Ertaş tarafından sözleşmesi devam ettiği halde zabıtalar aracılığıyla işletmesinin kapatılmasıyla tehdit edildiğini ve rüşvet için baskı yapıldığını iddia etti.

PARA KARŞILIĞI RANDEVU

Defalarca randevu talep edilmesine rağme görüşme sağlayamayan ve Ertaş’la yakın ilişki içerisinde olduğunu öğrendiği ‘Derya’ isimli şahısla irtibat kurduğunu belirten iş insanı Bülent E, söz konusu şahsın, işinin çözülmesi ve belediye nezdinde kolaylık sağlanması karşılığında kendisinden 400 bin lira talep edildiğini ve bir aracı vasıtasıyla paranın ödendiğini belirtti. Ödemenin ardından Başkan tarafından kendisine randevu verildiğini ve görüşmede, işletmenin faaliyetlerine geçici olarak izin verileceği sözünü alan Bülent E.’nin, burada rüşvet vermesi için “Coşkun” isimli kişiye yönlendirildiği, suç duyurusuna yansıdı. Coşkun tarafından 750 bin lira talep edildiğini, nakit ödeme yapamayacağı için üç adet çek düzenlediğini belirten Bülent E, çeklerin Edremit Belediyesi Altınoluk Spor Kulübü adına kesildiği halde farklı kişiler tarafından tahsil edildiğini kaydetti.

ORGANİZE MENFAAT TEMİNİ

Organize ve hukuka aykırı menfaat temin edildiği halde Eylül 2025 başında işletmesinin zorla kapatıldığını, çadırının yıkıldığını ve malzemelerinin zarar gördüğünü belirten mağdur iş insanı Bülent E., “Rüşvet talebi, nüfuzun kötüye kullanılarak haksız kazanç sağlanması ve mağdur edilmesi” gerekçesiyle Edremit Belediyesi’nin Ertaş ile yakın ilişkili olduğu iddia edilen Derya Gencer, kendisini yönlendiren Ağadayı Restoran çalışan Ali Barbaros ve Belediye Başkanının yeğeni Egemen Ertaş hakkında şikayetçi oldu. Öte yandan iş insanı Erman Kocaçam da Edremit Belediyesi’nce, ruhsat karşılığında kendisinden ‘Ramazan ayında yemek organizasyonu’ talep edildiğini ve Ramazan ayı bittikten sonra zabıtaların iş yerini kapatmak için geldiğini öne sürdü. Kocaçam, iş yerini devraldığı sırada işletmenin tüm ruhsat ve resmi belgeleri eksiksiz durumda olduğu halde yeniden düzenleyerek restoran ve fast food konseptine dönüştürdükten sonra başına gelmeyenlerin kalmadığını söyledi.

YEMEĞİ YİYİP KAÇTILAR!

İşletme faaliyete geçmeden önce belediyeye gerekli başvuruların yapıldığını, herhangi bir olumsuz görüş bildirilmediğini söyleyen Kocaçam, ‘tente’ gerekçesiyle iş yerinin kapatılmak istendiğini bildirdi. İşletmesini farklı bir konsepte dönüştürmeye karar verdiğini ve spor salonu açmak için ciddi yatırım yaptığını belirten Kocaçam, ruhsat başvurusu sırasında belediyenin evraklarını kabul etmediğini “Yukarıdan emir var, Erman ruhsat evrakı getirirse almayın” şeklinde izahat yapıldığını söyledi. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıktan sonra belediyeye çağrıldığını ve “Bize 9 bin kişilik yemek ver, ruhsatını o zaman veririz’ denildiğini belirten Kocaçam, iftarın ardından zabıta ekiplerinin yeniden iş yerine gelerek kapatma işlemi uygulamak istediğini aktardı.